Шанхай уходит на 9-дневный локдаун

В финансовой столице Китая Шанхае в понедельник начался новый локдаун. Власти приняли решение закрыть город на девять дней из-за вплеска заражений COVID-19 — крупнейшего с начала пандемии. В Китае особенно озабочены рекордным ростом количества бессимптомных больных. За последнюю неделю их число выросло с 700 до 3,4 тысяч. Локдаун будет состоять из двух фаз: сначала власти закроют восточную половину 25-миллионного города, а затем — западную.