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Китай

Шанхай уходит на 9-дневный локдаун

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 Yulia Gritsay
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Охранники несут продукты в закрытые на локдаун жилые дома в Шанхае, Китай
Охранники несут продукты в закрытые на локдаун жилые дома в Шанхае, Китай   -   Авторское право  AP Photo/Andy Wong

В финансовой столице Китая Шанхае в понедельник начался новый локдаун. Власти приняли решение закрыть город на девять дней из-за вплеска заражений COVID-19 — крупнейшего с начала пандемии. В Китае особенно озабочены рекордным ростом количества бессимптомных больных. За последнюю неделю их число выросло с 700 до 3,4 тысяч. Локдаун будет состоять из двух фаз: сначала власти закроют восточную половину 25-миллионного города, а затем — западную.