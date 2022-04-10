Шанхай на локдауне: жителям города не хватает продуктов питания

Шанхай на локдауне: жителям города не хватает продуктов питанияКомментарии
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Жителям 26-миллионного Шанхая уже почти две недели запрещено выходить на улицу. Власти города объявили локдаун из-за крупнейшей с начала пандемии вспышки коронавируса.
Многие жалуются на нехватку продуктов питания: их можно лишь заказать онлайн, но службы доставки не справляются с наплывом клиентов. Компании вызвали на работу 3000 дополнительных курьеров.
Пользователи соцсетей пишут, что впервые узнали, что такое голод.