ВОЗ призывает не спешить с отменой санитарных ограничений

Отмена санитарных ограничений в ряде европейских стран обернулась ростом заболеваемости COVID-19. За неделю, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе выявлены более 5 млн новых случаев заражения, свыше 12 тыс. инфицированных умерли.

О тревожных тенденциях говорил в своём выступлении глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он посчитал поспешным отказ от антикоронавирусных мер в Германии, Франции, Италии, Греции и Великобритании. ВОЗ призывает правительства пересмотреть свою политику по борьбе с коронавирусной инфекцией. Клюге полагает, что надежду на завершение пандемии даст программа из четырёх шагов:

защитить от инфекции наиболее уязвимых, в частности, людей старшего возраста; укрепить систему эпиднадзора и улучшить выявление новых штаммов вируса; активнее внедрять новейшие противовирусные препараты; заняться проблемой так называемого «затяжного ковида», симптомы которого могут сохраняться более трёх месяцев.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается и в Китае, и это несмотря на сохранение целого ряда ограничений, которые вредят, в том числе, экономике страны. В правительстве КНР заявляют о самой серьёзной вспышке эпидемии с 2020 г.

Из-за коронавируса во вторник объявили о введении карантина с запретом на выезд из города в одном из крупнейших мегаполисов северо-восточного Китая Шэньян. Там проживают более 9 млн человек.