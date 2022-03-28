Шанхай: локудаун в два этапа

Крупнейший за последние 2 года в Китае локдаун в связи со вспышкой COVID-19 начался в Шанхае. Новые ограничительные меры будут вводиться в два этапа, чтобы протестировать 26 млн жителей города. Восточная часть мегаполиса будет заблокирована с понедельника до пятницы, а потом начнётся процесс изоляции жителей западных кварталов. Все шанхайцы будут вынуждены оставаться дома и получать посылки с едой и медикаментами.

Карантин в Китае значительно строже, чем в Европе: вокруг Шанхая установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы никто не мог выехать за черту города. А население ещё не заблокированных районов бросилось делать покупки.

"Я чувствую себя очень неуверенно: вокруг ходит много слухов, не знаешь, чему верить. Говорят, что того или иного потом будет не хватать, и нужно спешить закупить это сегодня. Цены на товары растут, и люди паникуют", - говорит пожилой шанхаец.

По сравнению с другими странами уровень инфицирования и смертности на душу населения в Китае уже был относительно низким как результат взятого властями курса на "нулевой уровень ковида", которого достигали агрессивным подавлением вспышек в зародыше. Но недавно китайский лидер Си Цзиньпин выступил за более целенаправленные меры, что, возможно, свидетельствует об изменении подхода.

По мере того, как остальной мир учится жить с вирусом, в Китае также задаются вопросы об экономических и социальных издержках политики, направленной на достижение нулевого уровня заболевания.