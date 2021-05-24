Глава Ryanair назвал инцидент с Протасевичем "актом спонсируемого государством пиратства"

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири утверждает, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Минске, находились сотрудники КГБ Белоруссии.

В интервью радиостанции Newstalk в понедельник О'Лири заявил, что посадка самолета Ryanair, на котором летел разыскиваемый белорусскими властями сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту была "актом спонсируемого государством пиратства".

"Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО", - отметил О'Лири. "Кажется, целью властей [Белоруссии] было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", - цитирует О'Лири агентство ТАСС.

Также стало известно, что Генпрокуратура Польши возбудила дело по факту "принуждения самолета Ryanair к приземлению". Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский.

По его словам, разбирательство будет вестись в направлении "использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров".

С конца 2019 года Протасевич проживает в Польше, где в январе 2020 года подал прошение о предоставлении убежища, ссылаясь на преследование белорусскими властями.

В то же время Великобритания работает с союзниками над координированным ответом на инцидент с Ryanair, включая новые санкции. Глава британского МИД Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности президента Белоруссии за инцидент с самолетом.

В свою очередь, по словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, действия белорусской стороны в ситуации с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair полностью соответствовали международным правилам, отдельные критические заявления европейских стран и структур являются поспешными.

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается", - отметил представитель МИД.

Своим мнением об инциденте с вынужденной посадкой самолета поделился и МИД России. Мария Захарова. считает, что Запад при их аналогичном поведении не должен шокировать инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

23 мая самолет, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, с бывшим главредом канала НЕХТА Романом Протасевичем был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщении о заминировании судна. В ходе проверки информация не подтвердилась. Роман Протасевич был задержан. Перед вылетом Протасевич сообщал, что заметил за собой слежку в аэропорту Афин.