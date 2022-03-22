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Украина

Почему так важен Мариуполь

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 Sergio Cantone  & Андрей Позняков
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Последствия бомбардировки Мариуполя 10 марта 2022
Последствия бомбардировки Мариуполя 10 марта 2022   -   Авторское право  AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

Бои за Мариуполь – это борьба за один из важнейших участков этой войны. Об этом Euronews рассказал военный эксперт Французского института международных отношений Лео Периа-Пенье. По его словам, захват Мариуполя позволил бы России получить коридор из Донбасса в Крым. Это одна из ключевых задач войны, – отмечает аналитик. Полный контроль над этой территорией мог бы стать козырем для дальнейших переговоров. От этого зависит также безопасность Одессы. Вот почему, – объясняет Периа-Пенье, – Россия готова вести бои за каждую улицу, за каждый дом Мариуполя, а защитники города ожесточённо сопротивляются, прежде всего на огромных заводах, превращённых в крепости:

«Есть реальное желание со стороны России взять город, чтобы иметь задел либо для будущих переговоров, либо для формирования общественного мнения. Это не просто территориальный вопрос, это вписывается в российскую диалектику, с самого начала основанную на идее "мы должны денацифицировать Украину", а "денацификация" Украины означает, что Мариуполь необходимо отобрать у защищающего его "Азова"».

В офисе президента Украины признают, что не могут направить в Мариуполь подкрепление, а его утрата была бы тяжёлой потерей для страны.

Военные эксперты подчеркивали, что в случае падения города возникнет угроза окружения крупной группировки украинских войск в так называемой «зоне Операции объединённых сил» у линии соприкосновения в Донбассе. Если Россия закрепится на побережье Азовского моря, это позволит ей выделить больше сил для наступления на Николаев, Запорожье и Кривой Рог.

Свою роль в развитии конфликта могли бы сыграть новейшие вооружения, в частности, уже испытанные в войне на Украине российские ракеты «Кинжал». Впрочем, доцент Университета обороны Швеции Никлас Нилссон полагает, что это пока не имеет решающего значения для обеих сторон:

«До сих пор известны только два случая запуска гиперзвуковых ракет, и я пока воспринимаю это скорее как испытание нового оружия в условиях реальных боевых действий, а не как фактор, который должен повлиять на оперативную картину войны».

По оценкам наблюдателей, Россия стала активнее использовать крылатые ракеты. Москва заявляет, что точечно уничтожает объекты военной инфраструктуры Украины, но ракеты взрываются и в жилых кварталах. Киев обвиняет российских военных в ударах по мирному населению.

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