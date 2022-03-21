Сотни убитых в братских могилах, тысячи раненых – таков итог почти месяца боёв за Мариуполь. По данным местных властей, в блокированном российскими войсками городе остаются около 300 тысяч человек, – без света, водоснабжения и отопления.

О жизни в осаде в интервью Euronews рассказал президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко:

«Люди такого возраста, как я, они практически не ели и очень мало пили. Вода и еда была в приоритете для детей и для стариков.

К нам в наш дом, он в самом центре города, вывезли семью с левого берега. Левый берег — это был очаг боевых действий с самого начала. Вывезли семью, 5 дней люди просидели в подвале частного дома, не могли выйти, потому что над ними все 5 дней шел бой. Они просидели: муж, жена и шестимесячный сын.

Они выжили только благодаря тому, что сына мать могла кормить грудным молоком, которое не пропало».

На прошлой неделе в среду Николай Осиченко смог выехать в Запорожье. Он вспоминает, каким непростыми испытанием оказалась даже сама эта эвакуация:

«В тот день выехало около 2 тыс. автомобилей из города. В каждом автомобиле, практически, были маленькие дети. Люди вывозили самое ценное, а самое ценное — это даже не твоя жизнь, а жизнь твоего ребенка. И вот все эти машины ехали по улицам города, но очень часто видны тела мирных жителей погибших. И люди пытались отвлечь чем-то своих детей: "посмотри на солнышко, посмотри на папу, на маму", — чтобы дети только не смотрели туда, чтобы дети этого не видели».

Украинские и российские власти характериует ситуацию в Мариуполе как гуманитарную катастрофу. Киев и Москва винят друг друга в гибели мирного населения.