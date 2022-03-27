Обстрел Львова: в субботу по городу ударили четыре ракеты

Четыре мощных взрыва прогремели в субботу вечером в окрестностях Львова. Пять человек получили ранения, по предварительным данным, погибших нет.

Жилые районы города, куда со всей Украины стекаются беженцы, не пострадали, но повреждены объекты инфраструктуры. Один из снарядов попал в нефтехранилище, уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

Глава областной администрации Максим Козицкий призвал людей не покидать свои дома и не распространять в соцсетях фото и видео с места удара.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, показавшим «храбрость и отвагу» в боях против российской агрессии. В списке — 106 человек, 17 из них награждены посмертно.

«Какова цена этой безопасности? Это очень-очень конкретно. Это самолеты для Украины. Это танки для нашей страны. Это противоракетная оборона. Это противотанковое оружие. Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто пылится. В конце концов, всё это для свободы не только Украины, но и для свободы Европы», — заявил Владимир Зеленский.

Продолжаются и авиаобстрелы Киева и его пригородов: по данным Киевской областной прокуратуры, бомбардировки уничтожили по меньшей мере пять домов в городе Боярка, в пяти километрах к западу от украинской столицы. Пять человек получили ранения, среди них — один ребенок.

Российское министерство обороны продолжает настаивать на том, что "высокоточные" удары наносятся лишь по военным объектам. Так накануне ведомство опубликовало видео, на котором ракета комплекса "Искандер" уничтожает украинский комплекс ПВО "Бук". В другом ролике -- российская армия занимает якобы украинский командный пост под Киевом.

Между тем в городе Славутич, накануне занятом российскими войсками, прошла акция протеста. Главный лозунг сотен демонстрантов, вышедших на улицы с желто-голубыми флагами в руках: «Славутич — это Украина».

Славутич — город с 25-тысячным населением, построенный после аварии в Чернобыле. Там поселились работники атомной электростанции со своими семьями.