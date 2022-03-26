Французская текстильная компания приняла своих украинских сотрудниц

Им пришлось оставить свою страну, но не работу. На севере Франции украинских работников, бегущих от войны, принял их работодатель, текстильная компания.

Они продолжают шить куртки, пиджаки, плащи и другую одежду для различных модных брендов. Но уже в спокойной обстановке.

Было ужасно страшно. Мы не знали, что нас ждет, как дальше все будет. Но так как у меня дети, мы решили из Киева уехать, потому что действительно страшно было. Фредерик Ленер предложил нам продолжить нашу работу здесь, во Франции Надежда Котова сотрудница Lener Cordier на Украине

Надежда говорит, что испытывает смешанные чувства. С одной стороны - она счастлива видеть своих двух дочерей и внучку в безопасности, а с другой - переживает за мужа, брата и зятя, оставшихся на Украине.

Гендиректор компании говорит, что действовать нужно было быстро.

Решение было принято довольно быстро, большинство тех, кто сейчас здесь, во Франции, тогда уже приняли решение покинуть свою страну… когда они уезжали в Польшу, я сказал им: «В таком случае приезжайте во Францию, мы постараемся найти вам жилье». Это люди, которых мы знаем более 20 лет, они наши сотрудники, внештатники, или даже друзья, для нас решение было очевидным Фредерик Ленер гендиректор Lener Cordier

Из-за закрытия фабрики на Украине Ленер думает о переводе производства в другую страну, но пока важнее обеспечить своих сотрудников всем необходимым.

У них есть жилье и работа, дочь Надежды вот-вот пойдет во французскую школу. Но они планируют как можно скорее вернуться на Украину, говоря " в гостях хорошо, а дома лучше".

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.