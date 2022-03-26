Французская текстильная компания приняла своих украинских сотрудниц

Французская текстильная компания приняла своих украинских сотрудницКомментарии
Им пришлось оставить свою страну, но не работу. На севере Франции украинских работников, бегущих от войны, принял их работодатель, текстильная компания.
Они продолжают шить куртки, пиджаки, плащи и другую одежду для различных модных брендов. Но уже в спокойной обстановке.
Надежда говорит, что испытывает смешанные чувства. С одной стороны - она счастлива видеть своих двух дочерей и внучку в безопасности, а с другой - переживает за мужа, брата и зятя, оставшихся на Украине.
Гендиректор компании говорит, что действовать нужно было быстро.
Из-за закрытия фабрики на Украине Ленер думает о переводе производства в другую страну, но пока важнее обеспечить своих сотрудников всем необходимым.
У них есть жилье и работа, дочь Надежды вот-вот пойдет во французскую школу. Но они планируют как можно скорее вернуться на Украину, говоря " в гостях хорошо, а дома лучше".
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