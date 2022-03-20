Жителей Львова учат обращаться с оружием

До недавнего времени Львов оставался в стороне от российских ударов, но пятничный обстрел аэропорта побудил многих жителей прийти на тренинг по обращению с оружием и оказанию первой помощи.

Среди волонтеров, проводящих обучение, военный инструктор Денис Гиренко. Ему не впервой показывать гражданским, как держать в руках 4-килограммовый автомат Калашникова.

"Наша программа рассчитана на людей с нулевым опытом, на тех, кто никогда не держал в руках оружие. Поэтому сначала мы довольно долго объясняем технику безопасности, потому что крайне важно не убить и не ранить себя и окружающих. Затем мы показываем основные манипуляции: как разрядить, зарядить и перезарядить пистолет, как стоять, как целиться", - рассказывает Денис Гиренко.

По его оценкам, на курсах уже прошли базовую подготовку более 1000 жителей Львова. Обучают здесь и оказанию первой медицинской помощи, в частности, накладыванию жгута.

В отличие от тысяч беженцев, каждый день прибывающих из Украины в польский пограничный город Перемышль, Роза Белоусова ждёт поезда, чтобы отправиться обратно.

В прошлом контрактница украинской армии, она работала и жила в Польше, но сегодня решила вернуться в Одессу, чтобы присоединиться к резервистам территориальных сил обороны.

"У меня есть трёхлетний военный опыт, теперь я еду защищать Украину. В Польше мне пока делать нечего, а Украина для меня сейчас важнее всего. Мой муж вернулся домой, и мы вместе пойдем воевать", - говорит Роза.

По данным польских пограничных властей, с начала российского вторжения 238 000 украинцев вернулись на родину, чтобы защитить её.