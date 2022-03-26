Зеленский: Россия не должна "использовать энергоносители как оружие"

Власти Киева всё-таки не будут вводить длинный коммендантский час на полтора дня, как сообщалось ранее. Жители столицы смогут свободно передвигаться по городу в воскресенье, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в катарской Дохе и сравнил разрушения Мариуполя с разрушениями Алеппо, нанесенными российской и сирийской армиями 11 лет назад.

«Будущее Европы зависит от ваших усилий! Призываю вас: наращивайте производство энергоносителей для того, чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира», — заявил украинский президент.

Тем временем западные военные аналитики отмечают, что наступление российской армии остановилось сразу на нескольких направлениях. В украинском Минобороны заявили, что украинцы смогут вернуть под свой контроль Херсон уже в ближайшие часы.

Впрочем, в российском Минобороны считают, что первая фаза «спецоперации», как её называют в Кремле, прошла успешно и теперь войска смогут сфокусироваться на Донбассе.

«При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, тем не менее, мы в плановом порядке выполняем государственный оборонный заказ. Приоритетом является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание в боевой готовности стратегических ядерных сил», — сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Стоит отметить, что в субботу он появился на публике впервые с 12 марта.

В ведомстве продолжают настаивать, что Россия наносит только «высокоточные» удары по военным объектам.

Однако фотографии и видео из разрушенных украинских городов доказывают обратное. Харьков и Мариуполь уничтожены практически полностью, следующей целью российской армии может стать Николаев — ключевой город на пути к Одессе.