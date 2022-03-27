Ядерная сделка Ирана: быть или не быть?Комментарии
Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался смягчить опасения Израиля и ряда арабских стран-союзников в связи с возможным возобновлением ядерной сделки с Ираном.
Израиль и многие его соседи яростно выступают против сделки, которая, по их мнению, только идет на руку Ирану.
В свою очередь спецпосланник США Роберт Мэлли заявил в Дохе, что Вашингтон сохранит санкции против иранских стражей революции, идеологической армии Исламской Республики, даже если ядерная сделка будет окончательно достигнута.
На этом фоне в Тегеран прибыл правая рука главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Энрике Мора, который, по данным местных СМИ, встретится с главным переговорщиком Ирана Али Багери.
В Вене уже несколько месяцев идут переговоры с Ирана с Китаем, Россией, Францией, Великобританией и Германией о возобновлении действия соглашения 2015 года, призванного предотвратить приобретение Тегераном атомного оружия, в обмен на отмену санкций, которые душат иранскую экономика.