Ядерная сделка Ирана: быть или не быть?

Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался смягчить опасения Израиля и ряда арабских стран-союзников в связи с возможным возобновлением ядерной сделки с Ираном.

Израиль и многие его соседи яростно выступают против сделки, которая, по их мнению, только идет на руку Ирану.

Мы привержены идее, решительно настроены на то, чтобы Иран никогда не обрел ядерное оружие. Соединенные Штаты считают, что возвращение к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий — это лучший способ вернуть ядерную программу Ирана в те рамки, в которых она находилась, но из которых вырвалась с выходом США из этого соглашения Энтони Блинкен госсекретарь США

В свою очередь спецпосланник США Роберт Мэлли заявил в Дохе, что Вашингтон сохранит санкции против иранских стражей революции, идеологической армии Исламской Республики, даже если ядерная сделка будет окончательно достигнута.

Корпус стражей исламской революции — это национальная армия, а национальная армия не может быть включена в список террористических группировок, это неприемлемо. Это очень важно для иранцев Камаль Харази бывший министр иностранных дел Ирана

На этом фоне в Тегеран прибыл правая рука главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Энрике Мора, который, по данным местных СМИ, встретится с главным переговорщиком Ирана Али Багери.

В Вене уже несколько месяцев идут переговоры с Ирана с Китаем, Россией, Францией, Великобританией и Германией о возобновлении действия соглашения 2015 года, призванного предотвратить приобретение Тегераном атомного оружия, в обмен на отмену санкций, которые душат иранскую экономика.