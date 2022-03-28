Исторический саммит в Негеве и критика главы Палестины

"Всего несколько лет назад такую встречу было бы невозможно представить". Так охарактеризовал госсекретарь США Энтони Блинкен Негевский дипломатический саммит при участии министров иностранных дел Израиля, Египта, ОАЭ, Марокко и Бахрейна.

Страны договорились расширить сотрудничество, включив в него вопросы энергетики, экологии и безопасности.

Яир Лапид, министр иностранных дел Израиля:

— Мы здесь творим историю, выстраиваем новую региональную архитектуру, основанную на прогрессе, технологиях, религиозной терпимости, сотрудничестве в области безопасности и разведки. Эта новая архитектура, общие возможности, которые мы создаем, пугают и сдерживают наших общих врагов, в первую очередь Иран и его ставленников.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

— Это новый рассвет. Единственные пределы - это наше воображение. Поэтому я высоко оцениваю мужество тех, кто готов разрушить барьеры - политических лидеров, но также и людей, отдельных граждан, которые устанавливают новые отношения в результате этого исторического открытия.

После саммита Блинкен встретился с главой Палестинской автономии. Махмуд Аббас в частности обвинил международное сообщество в применении двойных стандартов и активном замалчивании преступлений Израиля против палестинцев, что, по его мнению, может привести к прекращению координации Палестины с еврейским государством в сфере безопасности.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко.

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