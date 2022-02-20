Заключения новой сделки по иранской ядерной программе можно ожидать в самое ближайшее время: представители Тегерана и международных посредников на минувшей неделе заявили, что надеются добиться результата до конца февраля.

В январе в Вене стартовал уже восьмой раунд переговоров о восстановлении СВДП в той или иной форме. Участники не исключают, что он окажется и последним; но по мнению иранской стороны, для этого необходима воля западных стран.

Хосейн Амир-Абдоллахиян, министр иностранных дел Ирана:

"Мы приближаемся к заключению сделки; остаются некоторые нерешённые вопросы — но это наши "красные линии". До сих пор мы проявляли больше предприимчивости и больше гибкости за столом переговоров.

Если мы говорим, что мы к сделке ближе, чем когда-либо, то потому, что мы информировали американцев через посредников, а представителей трёх европейских стран через моих коллег в Вене о том, что теперь их очередь, очередь Запада проявлять изобретательность и гибкость.

Мы считаем, что если западные страны реалистично взглянут на то, что происходит в Вене, то сделку можно будет подписать за считанные часы. Так что по нашему мнению, срок заключения сделки зависит целиком от Запада. Мы, со своей стороны, серьёзно настроены на дебаты, несмотря на то, что западные представители несколько раз заявляли о готовности выйти из-за стола переговоров".