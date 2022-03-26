Антивоенные акции в Европе: россияне в Праге протестовали против Путина

Антивоенные акции в Европе: россияне в Праге протестовали против ПутинаКомментарии
Тысячи людей вышли на улицы Лондона в знак солидарности с народом Украины, который, по словам мэра столицы, за последний месяц пережил "невообразимую боль и страдания".
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Перед Кельнским собором выложили 135 плюшевых медведей с именами погибших за время военных действий на Украине детей.
Акцию провела германо-украинская ассоциация "Сине-желтый крест"
Россияне, проживающие в Чехии, собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить свое несогласие с действиями российских военных на Украине и лично президента Владимира Путина. В акции приняли участие около 3000 человек.
Мероприятие под названием "Русские против Путина" было организовано Пражским русским антивоенным комитетом.
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