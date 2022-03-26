Антивоенные акции в Европе: россияне в Праге протестовали против Путина

Тысячи людей вышли на улицы Лондона в знак солидарности с народом Украины, который, по словам мэра столицы, за последний месяц пережил "невообразимую боль и страдания".

По мнению Садика Хана, Великобритания должна делать намного больше для беженцев, в том числе по части бюрократии.

Все не должно быть так сложно. Я регулярно общаюсь с лидерами Германии, Франции, Италии, Испании и Польши. И когда я противопоставляю то, что мы как страна сделали от нашего правительства по сравнению с ними, мне становится стыдно Садик Хан мэр Лондона

Перед Кельнским собором выложили 135 плюшевых медведей с именами погибших за время военных действий на Украине детей.

Акцию провела германо-украинская ассоциация "Сине-желтый крест"

Россияне, проживающие в Чехии, собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить свое несогласие с действиями российских военных на Украине и лично президента Владимира Путина. В акции приняли участие около 3000 человек.

Мероприятие под названием "Русские против Путина" было организовано Пражским русским антивоенным комитетом.

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