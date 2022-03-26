Байден не сдаст "ни дюйма" территории НАТО: варшавская речь президента США

Байден не сдаст "ни дюйма" территории НАТО: варшавская речь президента СШАКомментарии
В завершении своего визита в Польшу, в ходе которого Джо Байден встретился с президентом страны Анджеем Дудой, американский лидер выступил с речью в королевском замке в Варшаве. Среди приглашённых гостей выступление слушали в том числе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент США назвал решение Владимира Путина развязать войну против Украины "стратегическим провалом", отбросившим российское общество "в XIX век".
Политик также обратился к россиянам со словами "вы нам не враги", добавив, что "эта война не достойна российского народа".
Джо Байден также заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". Позже Белый дом пояснил, что речь об идёт об указании на то, что Россия не может контролировать другие страны региона, а не о призыве к "смене режима" в Москве.
В субботу днём американский президент посетил пункт приёма украинских беженцев на национальном стадионе Варшавы и, комментируя положение перемещённых лиц и жертв войны, назвал российского коллегу "мясником".
Ранее в Кремле уже осуждали оскорбительные высказывания западных политиков в адрес российского руководства.
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