Байден не сдаст "ни дюйма" территории НАТО: варшавская речь президента США

В завершении своего визита в Польшу, в ходе которого Джо Байден встретился с президентом страны Анджеем Дудой, американский лидер выступил с речью в королевском замке в Варшаве. Среди приглашённых гостей выступление слушали в том числе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент США назвал решение Владимира Путина развязать войну против Украины "стратегическим провалом", отбросившим российское общество "в XIX век".

Даже не думайте хотя бы на один дюйм пересечь границу стран НАТО. Согласно пятой статье устава, наша священная обязанность – защищать каждый дюйм территории альянса. Джо Байден Президент США

Политик также обратился к россиянам со словами "вы нам не враги", добавив, что "эта война не достойна российского народа".

"Задача нашего времени – защитить демократию".

Путин осмелился заявить, что он занят денацификацией Украины. Это ложь, циничная ложь – и он знает об этом. Джо Байден Президент США

Джо Байден также заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". Позже Белый дом пояснил, что речь об идёт об указании на то, что Россия не может контролировать другие страны региона, а не о призыве к "смене режима" в Москве.

Будем откровенны: мы не одержим победу через несколько дней или даже месяцев. Нам нужно готовиться к затяжной борьбе. Джо Байден Президент США

В субботу днём американский президент посетил пункт приёма украинских беженцев на национальном стадионе Варшавы и, комментируя положение перемещённых лиц и жертв войны, назвал российского коллегу "мясником".

Ранее в Кремле уже осуждали оскорбительные высказывания западных политиков в адрес российского руководства.

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