В России прошли акции против и в поддержку военных действий на Украине

В России прошли акции протеста против военных действий на Украине.

По данным проекта ОВД-Инфо, признанного в России иноагентом, задержаны более 200 человек в 17 городах. Большинство из них в Москве и Санкт-Петербурге.

В преддверии акции, в столице была перекрыта Манежная площадь, основная часть задержаний пришлась на парк "Зарядье" у стен Кремля. По словам очевидцев, полиция сажала в автозаки не только протестующих, но и прохожих.

С 24 февраля за участие в антивоенных акциях по все стране были задержаны более 15 тысяч человек.

В то же время накануне в разных городах прошли акции в поддержку российских военных на Украине.

В одной из них под лозунгом "Своих не бросаем" в Кемерово приняли участие юнармейцы и ветераны боевых действий.

По данным ВЦИОМ, 76% россиян считают правильным решение о проведении "военной операции на Украине".

По опросам признанного иноагентом "Левада-центра", одобряют действия российских военных на Украине 81% респондентов.