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Сербия

Сотни сербов вышли на пророссийский митинг в Белграде

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 Yulia Gritsay
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Сотни сербов вышли на пророссийский митинг в Белграде
Авторское право  EVN

В пятницу сотни сербов вышли на улицы Белграда в поддержку президента России Владимира Путина и военных действий на Украине.

Наряду с Боснией и Герцеговиной, Сербия официально отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, хотя и осудила вторжение. Причина — зависимость от российского газа, который Москва продает Белграду с большой скидкой, и поддержка Кремлем идеи о том, что Косово не должно стать самостоятельным.