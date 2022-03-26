Сотни сербов вышли на пророссийский митинг в Белграде

В пятницу сотни сербов вышли на улицы Белграда в поддержку президента России Владимира Путина и военных действий на Украине.

Наряду с Боснией и Герцеговиной, Сербия официально отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, хотя и осудила вторжение. Причина — зависимость от российского газа, который Москва продает Белграду с большой скидкой, и поддержка Кремлем идеи о том, что Косово не должно стать самостоятельным.