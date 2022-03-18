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Сербия

Сербия размещает украинских беженцев

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Вранье, Сербия
Вранье, Сербия   -   Авторское право  Euronews

Около тысячи беженцев с Украины находятся сейчас в Сербии. Большинство из них приютили родственники и друзья. Первые беженцы прибыли и в центр в городке Вранье. Здесь разместились 12 человек - женщины и дети из Киева, Днепра и Донбасса. В Комиссариате по делам миграции Сербии говорят, что в пунктах приема места достаточно.

"Я сама из Донбасса. В 2014 году мне пришлось уехать из Донецка", рассказывает Марина. Тогда со своими двумя детьми женщина перебралась в Черногорию. Там выучила сербский язык.

"Потом мы решили переехать в Киев. И оказались в той же ситуации. И мне снова пришлось покинуть Украину", - поясняет Марина.

И детям, и взрослым помогают освоиться . О долгосрочных перспективах задумываться рано.

Слободан Савович, комиссар по делам беженцев и миграции: "Пока мы не говорим с беженцами об их планах, потому что они и сами ничего не знают. Они выспались, отдохнули. Все уже зарегистрированы. Самое главное, что теперь они могут легально пребывать у нас, посмотрим, что будет дальше".

У тех, кто поселился здесь, одно желание - чтобы поскорее закончилась война.

Марина, беженка: "Я хочу жить на Украине, но сейчас там небезопасно. Пока я хочу подождать, если все это не закончится...буду искать работу в Сербии и жить дальше".

В отреставрированном центре приема во Вранье беженцам предоставили все необходимое: спальные места, питание. У них есть телефоны и доступ к интернету. Центры приема на юго-востоке Сербии вмещают 920 человек, а во Вранье — немногим более 200.