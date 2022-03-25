Что случилось с "Орском"?

Военное командование Украины сообщило о потоплении российского десантного корабля "Орск" в порту Бердянска. По данным СМИ, это судно Черноморского флота вошло в порт несколько дней назад, его задача - доставка в регион военной техники. В социальных сетях появились видеокадры мощного пожара на месте предполагаемой швартовки "Орска". В Минобороны РФ комментариев не дали.

Россия и Украина обвиняют друг друга в препятствовании выходу мирных жителей из городов на линии фронта. Россия утверждает что люди в Маруиполе и Харькове удерживаются "нацбатальонами" в качестве живого щита. Украина заявляет, что противник насильно вывез до 400 тысяч человек на российскую территорию .В Кремле говорят примерно о той же цифре, обращая внимания на то, что эти люди стремились выехать в Россию.

Без малого месяц продолжается осада Мариуполя. Другой портовой город - Одесса - готовится к наступлению российской армии, одновременно эвакуируя женщин и детей.

В Киеве сообщают, что украинские военные оттеснили российскую армию из некоторых районов близ столицы, однако город по-прежнему остается в окружении.