Украина—Россия—Евросоюз: война и "неудобная правда"Комментарии
Военные действия на Украине продолжаются две недели, и их окончание пока не предвидится.
За это время, как заявили в офисе президента Владимира Зеленского, на его жизнь покушались более 10 раз. Сам же он вновь обратился к российским войскам.
Обращение на русском языке с 3:05:
В свою очередь Москва продолжает обвинять Киев в разработке биологического оружия при поддержке США.
Мария Захарова подтвердила встречу министров иностранных дел России и Украины в Турции 10 марта.
Все это происходит на фоне пока безрезультатных поисков европ ейских лидеров путей по сокращению энергетической зависимости от России
А правда заключается в том, что в отличие от США и Великобритании, большая часть Европы сильно зависит от российских энергоносителей: около 40% от общего импорта природного газа в странах ЕС приходится на Россию.