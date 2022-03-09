Украина—Россия—Евросоюз: война и "неудобная правда"

Военные действия на Украине продолжаются две недели, и их окончание пока не предвидится.

За это время, как заявили в офисе президента Владимира Зеленского, на его жизнь покушались более 10 раз. Сам же он вновь обратился к российским войскам.

Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю, и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей. вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме плена, кроме гибели Владимир Зеленский президент Украины

Обращение на русском языке с 3:05:

В свою очередь Москва продолжает обвинять Киев в разработке биологического оружия при поддержке США.

Мы подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании США. Ни о каком мирном использовании, научных целях во благо мира, развития, конечно, речи не идет Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Мария Захарова подтвердила встречу министров иностранных дел России и Украины в Турции 10 марта.

Все это происходит на фоне пока безрезультатных поисков европ ейских лидеров путей по сокращению энергетической зависимости от России

Я бы не стал обещать сегодня прекратить закупку нефти и газа у России, это невозможно, потому что мы нуждаемся в этих поставках. И это неудобная правда Марк Рютте премьер-министр Нидерландов

А правда заключается в том, что в отличие от США и Великобритании, большая часть Европы сильно зависит от российских энергоносителей: около 40% от общего импорта природного газа в странах ЕС приходится на Россию.