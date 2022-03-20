Украина: погибли уже более 900 мирных жителей

В заблокированном российскими войсками Мариуполе снова взрывы. Спасатели в воскресенье весь день разбирали завалы в школе искусств. В городском совете заявляют, что здание разбомбила российская авиация. Внутри укрывались около 400 мирных жителей. Россия все обвинения отвергает и заявляет, что не открывает огонь по гражданским объектам.

Масштабные поисковые работы продолжается и в Николаеве, где ракетными ударами были уничтожены казармы Вооружённых сил Украины. Под обломками обнаружены тела десятков убитых. В здании, по данным минобороны, ночевали около 200 военнослужащих. Выжившие рассказывают о серии мощных взрывов:

— Первый взрыв я услышал, начал подниматься, одеваться, [взял] оружие, и потом [раздался] ужаснейший взрыв, который никогда его не забуду. Тряхнуло хорошо так.

Россия тем временем вновь испытала на Украине новейшую разработку – гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». На этот раз целью стало топливное хранилище, — рассказал официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков:

«Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины».

Об обстрелах населённых пунктов – на этот раз с украинской стороны – заявляют и сепаратисты в Донбассе. По данным ООН, на неподконтрольных Киеву территориях погибли более 50 мирных жителей. Всего жертвами войны на Украине признаны свыше 900 человек.

В Управлении верховного комиссара по правам человека подчеркивают, что эти данные не полные, а реальное число жертв убитых может оказаться значительно выше.