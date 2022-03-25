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Грузия

Экономика Грузии пострадала от антироссийских санкций

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 Viktoria Sinkevich
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Экономика Грузии пострадала от антироссийских санкций
Авторское право  screenshot video

Тысячи граждан Грузии получают финансовую помощь от своих родственников, работающих в России. После введения Западом санкций против этой страны, из-за ее вторжения в Украину денежные переводы затруднены. Грузины пытаются смириться с потерями.

София Гварамия, жительница Грузии:

— Мои родственники из Москвы присылали мне деньги каждый месяц. И перевод, и снятие денег были простыми. Деньги зачислялись на счет через приложение, потом я снимала их в банкомате. Теперь они отправляют только российские рубли, в этом нет смысла, да и курс низкий. Доллар в России резко подорожал. Некоторые банки в Грузии даже приостановили эту услугу. Если они отправляют в долларах, то приходится прикладывать усилия для обмена денег.

Денежные переводы составляют 13% ВВП Грузии. В 2021 году Россия заняла первое место по валютным перечислениям в страну. Экономисты Грузии считают, что снижение денежного потока, окажет негативное влияние на экономику государства

Александр Дзнеладзе, президент банковской ассоциации Грузии:

— Сокращение денежных переводов может создать определенные проблемы для отдельных граждан, и банки также могут частично пострадать. Хотя учреждениям ничего не угрожает. Это то, что я могу сказать определенно.

По данным Национального банка Грузии, денежные переводы не прекратятся полностью, но тем не менее, будут значительно сокращены. Это будет дополнительным бременем для грузинской экономики, находящейся в последнее время в напряжении из-за войны.