Грузия накажет за осквернение символики ЕС

Грузинский парламент принял новый закон, запрещающий оскорбление флагов ЕС и НАТО, их государств-членов, а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Документ, поддержанный значительным большинством депутатов, вводит административную ответственность за осквернение символики и предусматривает штрафы для нарушителей.

"Такие штрафы являются обычным делом для большинства европейских стран, - говорит один из авторов законопроекта Николоз Самхарадзе. - Мы думаем, что эти изменения станут профилактической мерой против такого прискорбного инцидента, который произошел в июле. Мы считаем, что это прогрессивный шаг".

5 июля прошлого года ультраправые устроили в Тбилиси акцию протеста против проведения гей-парада в столице Грузии. Радикалы нападали на гражданских активистов и журналистов. Кроме того они сорвали и сожгли флаг Европейского Союза, висевший у здания парламента.

Впоследствии тогдашний председатель парламента Каха Кучава лично поднял новый флаг ЕС. Грузинские эксперты считают, что такой закон давно пора было принять.

Каха Гоголашвили, Фонд Рондели: "80 процентов населения Грузии поддерживает евроинтеграцию, в стране очень высокое уважение к ЕС. Мы не должны позволять радикальным группам совершать такие агрессивные действия против символов ЕС и НАТО. Важно, что парламент принял этот новый закон при многопартийной поддержке".

Отныне за порчу европейских символов физические лица будут оштрафованы на 1 000 лари. Повторное правонарушение обойдется в два раза дороже или будет наказываться административным арестом на 15 дней.