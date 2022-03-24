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Украина

Владимир Зеленский призвал россиян спасать своих детей

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Владимир Зеленский призвал россиян спасать своих детей
Авторское право  Ukrainian Presidential Press Office via AP

На исходе первого месяца войны на Украине президент Владимир Зеленский призвал россиян добиваться мира, чтобы так уберечь собственных детей от отправки на фронт.

Зеленский напомнил, что налоги россиян идут на финансирование войны, и попросил тех, кто может, уезжать из страны. Он обратился к мировому сообществу с запросом о большей поддержке.

"Выходите из ваших офисов, из домов, из ваших школ и университетов. Выходите во имя мира, приходите с украинской символикой, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь. Выходите на площади и улицы, пусть вас слышат и видят, говорите, что люди имеют значение, свобода имеет значение, мир имеет значение, Украина имеет значение".

Тем временем Совбез ООН не принял проект гуманитарной резолюции России о ситуации на Украине. Документ содержал призывы к прекращению огня и эвакуации населения. Большая часть членов Совбеза сочли резолюцию провокационной, так как в ней не обозначалась роль Москвы в развязывании войны. В поддержку документа высказались Россия и Китай, остальные страны воздержались.