Владимир Зеленский: "Мы всё восстановим"

Президент Украины Владимир Зеленский обещает — с зарубежной помощью — восстановить разрушенное. Глава государства в ходе видеообращения анонсировал целый ряд финансовых мер по поддержке экономики страны; среди них — упрощённое налогообложение и изменения в банковской системе.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Российские войска продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, продолжают бить по нашим городам: Киевщина, Черниговская область, Сумщина, Харьков, юг, Донбасс. Но знайте, мы всё восстановим, мы всё обновим — каждую улицу каждого города, каждый дом, каждую квартиру каждого украинца. После войны, я уверен, мы сможем сделать это быстро. Мы направим на это все наши силы, всю помощь мира. Мы уже формируем фонды, чтобы Украина жила".

Тему Украины поднимали и на встрече министров иностранных дел Катара и России в Москве. Катарский дипломат призвал российского коллегу к тому, чтобы "голос разума возобладал".

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

"Мы ценим то внимание, которое катарское руководство и лично эмир уделяют нынешней ситуации и ценим, что Катар желает и старается использовать свои возможности для того, чтобы помочь достичь согласия, <...> с учётом интересов общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России, и с учётом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для РФ, для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции".

На этом фоне в ходе 4-го раунда российско-украинских переговоров была объявлена "техническая пауза"; ожидается, что они возобновятся во вторник. 4-й раунд решили проводить по видеосвязи.