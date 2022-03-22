Владимир Зеленский": "Без референдумов нам не обойтись"

Любые вопросы о компромиссах с Россией будут вынесены на референдумы: это пообещал своим гражданам президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что готов обсудить обязательство Украины не стремиться к членству в НАТО, так называемый нейтральный статус, в обмен на прекращение огня, вывод российских войск и международные гарантии безопасности.

"Послушайте, когда вы говорите об определенных изменениях, а они могут быть историческими, мы не избежим этого, дело дойдет до референдумов", - заявил в интервью европейским вещателям Зеленский.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Россия "взвешивает" возможность использования химоружия - именно так он расценивает заявления Москвы о якобы имеющихся на Украине военных биолабораториях. "Он (Путин) уже использовал химическое оружие в прошлом, и мы должны быть осторожны в отношении того, что произойдет в ближайшее время, - считает Байден. - Он знает, что последствия будут серьезны из-за объединенного фронта НАТО. Но суть в том, что это реально".

Впереди у Джо Байдена запланирована поездка в Польшу. В понедельник польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и его коллега из Нидерландов Марк Рютте обсудили усиление санкций против России - включая возможную блокаду всех российских судов в европейских портах.