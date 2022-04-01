Из Мариуполя обещают выпустить людей

Отступление или перегруппировка сил? Обещание российского командования снизить военную активность близ Киева и Чернигова и на Украине, и на Западе восприняли как стремление сменить стратегию. Украинские власти опасаются ужесточения боевых действий на востоке страны. Одновременно Россия заблокировала продление мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

"На Донбассе, в Мариуполе и в направлении Харькова российские войска накапливают свой наступательный потенциал, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. - Мы будем защищаться. Мы сделаем все, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от этих злобных и абсурдных химер".

На сегодня, по данным Минобороны РФ, запланировано открытие гуманитарного коридора из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске. Об эвакуации людей из осаженного города Москву лично просили лидеры Франции и Германии.

По данным британской разведки, Россия передислоцирует часть своих войск из Южной Осетии на Украину. Украинские источники сообщают, что ряд военнослужащих отказались принимать участие в боевых действиях. И на Западе, и в оппозиционных СМИ все чаще звучит мнение, что спецоперация на Украине идет не так, как планировали в Кремле и что , возможно. президенту Путину не докладывают реальную обстановку на фронте.

"Есть много разных мнений и предположений, я не могу гарантировать, но, похоже, что Путин самоизолируется - заявил президент США Джо Байден. - Возможно. что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников. Не буду пока придавать этому слишком большого значения, так как веских доказательств у нас нет".

В последние двое суток усилились обстрелы Харькова. Российские власти говорят, что целятся только по военным объектам. При этом очевидцы сообщили о десяти мощных взрывах на территории города. Разрушен подземный газопровод.