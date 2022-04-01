Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Из Мариуполя обещают выпустить людей

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Перегруппировка сил на Украине.
Перегруппировка сил на Украине.   -   Авторское право  AP Photo

Отступление или перегруппировка сил? Обещание российского командования снизить военную активность близ Киева и Чернигова и на Украине, и на Западе восприняли как стремление сменить стратегию. Украинские власти опасаются ужесточения боевых действий на востоке страны. Одновременно Россия заблокировала продление мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

"На Донбассе, в Мариуполе и в направлении Харькова российские войска накапливают свой наступательный потенциал, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. - Мы будем защищаться. Мы сделаем все, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от этих злобных и абсурдных химер".

На сегодня, по данным Минобороны РФ, запланировано открытие гуманитарного коридора из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске. Об эвакуации людей из осаженного города Москву лично просили лидеры Франции и Германии.

По данным британской разведки, Россия передислоцирует часть своих войск из Южной Осетии на Украину. Украинские источники сообщают, что ряд военнослужащих отказались принимать участие в боевых действиях. И на Западе, и в оппозиционных СМИ все чаще звучит мнение, что спецоперация на Украине идет не так, как планировали в Кремле и что , возможно. президенту Путину не докладывают реальную обстановку на фронте.

"Есть много разных мнений и предположений, я не могу гарантировать, но, похоже, что Путин самоизолируется - заявил президент США Джо Байден. - Возможно. что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников. Не буду пока придавать этому слишком большого значения, так как веских доказательств у нас нет".

В последние двое суток усилились обстрелы Харькова. Российские власти говорят, что целятся только по военным объектам. При этом очевидцы сообщили о десяти мощных взрывах на территории города. Разрушен подземный газопровод.