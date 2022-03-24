Российскую армию обвиняют в военных преступлениях

Месяц войны на Украине. В Министерстве обороны РФ сообщают, что "специальная военная операция" идет по плану и что намеченные цели будут достигнуты.С первого марта продолжается изнурительная осада Маруиполя. Город, лишенный воды, электричества и связи, постоянно обстреливается, точное число жертв среди маруипольцев неизвестно.

Киев также подвергается систематическим обстрелам, накануне в Подольском районе города погибла российская журналистика Оксана Баулина. Мэр Киева сообщает, что армия оттеснят противника от столичных рубежей: "Мы получили информацию из официальных источников, что небольшой город Макаров и почти весь Ирпень уже под контролем украинских солдат", - заявил Виталий Кличко.

В Херсоне, единственном городе, находящемся в руках российской армии, продолжаются протесты мирных жителей. Российская сторона сообщает о многочисленных провокациях.

Соединенные Штаты тем временем впервые формально заявили о том, что российские войска, вторгшиеся на Украину, совершили военные преступления. "С опорой на имеющуюся у нас информацию могу заявить: власти США считают, что военнослужащие российской армии совершают военные преступления на Украине", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен ссылается на "заслуживающие доверие источники о неизбирательных атаках и атаках против мирных граждан".

Майкл Карпентер посол США в ОБСЕ, отметил: "С середины марта создается группа по проверке фактов, она изучит случаи грубого нарушения прав человека, гуманитарного права, возможные военные преступления и преступления против человечности. Собранную информацию представят в виде открытого отчета, который затем передадут в соответствующие инстанции - в Международный уголовный суд и Международный суд ООН".

По оценкам США, на Украине уже погибли не менее 7 тысяч российских солдат, в Минобороны говорили о 500 убитых. Позднее в "Комсомольской правде" появилась цифра в 10 тысяч, однако редакция отозвала материал, сославшись на хакерскую атаку.