Украина выдвигает России "жёсткие" условия

Киев предлагает заключить многостороннее соглашение о безопасности Украины в рамках урегулирования конфликта с Россией. Такие подробности раскрыл украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде». Это подтверждает в интервью «Медузе» (объявленной в России «иностранным агентом») член украинской делегации на переговорах с Москвой, советник офиса президента Михаил Подоляк.

Альтернатива НАТО

Согласно этому проекту, Киев должен получить «жёсткие гарантии безопасности», как пояснил Кулеба, такие, как в НАТО. Речь идёт о полноценной военной поддержке в случае агрессии в отношении Украины. Глава МИД полагает, что участниками этого соглашения должны стать «все ключевые игроки».

Если на нас кто-то напал, то другие обязуются тем или иным способом, который должен быть детально прописан, защищать нас. Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Подоляк называет это альтернативой старой модели, в которой ключевую роль в обеспечении безопасности, по его словам, должны играть страны НАТО. Североатлантический альянс, как полагает член украинской делегации, «испугался» настолько, что даже не пригласил Украину на саммит 25 февраля. Новая архитектура безопасности должна быть более эффективной, по сути это должен быть новый союз, — объясняет Михаил Подоляк:

«Подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня, но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто».

Нейтралитет и демилитаризация

Одно из требований России — закрепление нейтралитета и демилитаризация Украины. Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский говорил, что Киев предлагает «австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы».

По словам Михаила Подоляка, рассматривается в рамках переговорного процесса швейцарская модель армии, но этот вопрос ещё обсуждается.

Статус Крыма и Донбасса

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский называет ключевым вопросом статус аннексированной в 2014 г. Автономной республики Крым, которую Москва объявила частью Федерации. Кроме того, речь идёт о Донбассе, в частности, самопровозглашённых республиках, которые Россия признала перед вторжение на Украину.

По словам Дмитрия Кулебы и Михаила Подоляка, Киев категорически не допускает никаких уступок в вопросах территориальной целостности.

Сроки

Ранее в офисе президента Украины говорили, что рассчитывают выйти на соглашение с Россией к началу мая. Подоляк связывает это с непростым, по его словам, положением российских войск на Украине. Киев заявляет о катастрофических для России потерях, Москва это опровергает.

Свою роль играет и санкционное давление. Мединский называет вопрос о международных мерах против России «одной из ключевых тем». Подоляк отмечает, что не Украина принимала санкции и вопрос их отмены — это вопрос очень длительных переговоров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описывает встречи российской и украинской делегаций на белорусской территории как «окопную войну»:

«Они сидят в своем окопе, мы сидим в своем окопе и перестреливаемся доводами. Поэтому утверждать, что мы пошли на все эти вещи и обо всем договорились – это неправда».

Первые три раунда российско-украинских переговоров прошли 28 февраля, 3 и 10 марта. Четвёртый раунд в формате видеосвязи стартовал в понедельник.