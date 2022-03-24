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Великобритания

Нарциссы останутся на полях

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 Кнарик Хачатрян  & Люк Ханрахан
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Нарциссы останутся на полях
Авторское право  Euronews

Cельхозпроизводители Великобритании вот уже второй год ощущают острую нехватку кадров и рабочих рук на полях. Дэниэл Папука родом из Словакии. На предприятии BARFOOTS OF BOTLEYна южном побережье Англии он работает вот уже 13 лет.

Компания - один из крупнейших в Европе переработчиков и упаковщиков свежих продуктов овощеводческой отрасли - таких, как спаржа, бобы, кабачки, кукуруза, ревень, тыква и сладкий картофель.

“Мы пытаемся найти людей. Вакансий много не только в цехах, но и в офисах на разные посты. Сейчас я ищу двух человек в свою команду. Так что это настоящий вызов", - говорит Дэниэл.

В 320 км отсюда, на равнинах Линконшира, выращивают цветы. Но и эти поля заметно пустеют в это время года. Остаётся много несобранных цветов - как, к примеры, эти нарциссы.

Люк Ханрахан, Euronews:

"На этой ферме в восточной Англии - одной из крупнейших в Великобритании - выращивают ежегодно миллионы нарциссов. Но в этом году решили из экономии не нанимать сезонных рабочих из других европейских стран. С финансовой точки зрения это не имеет никакого смысла, и в итоге миллионы цветов так и останутся на полях".

В течение многих лет британские производители полагались на восточноевропейскую рабочую силу. В прошлом году - в значительной степени из-за ограничения свободы передвижения - на поле остались около 275 млн стеблей. В этом году некоторые производители ожидают, что до 75% их урожая останется неубранным из-за нехватки рабочих рук.

"Если вы занимаетесь цветочным бизнесом, то вы вынуждены сейчас садиться за рабочий стол, проводить совещания и принимать вот такие решения, какие приходится принимать нам", - сокрушается Адам Тейлор, дирекор Taylor’s bulbs.

Из-за проблем с экспортом цветов в ЕС на этой ферме решили сократить производство и сбор нарциссов. Сейчас здесь работает гораздо меньше людей. Но есть и другая сторона медали:

"Решение не экспортировать цветы означает, что на полях остаётся больше нарциссов, которыми люди смогут любоваться, проезжая мимо", - говорит Адам Тейлор.

В прошлом году на этой ферме сгнило 750 тысяч кабачков. В этом году сезонных работников найти былолегче. Этомуспособствовало и то, что британское правительство повысило минимальную заработную плату и оплату сельскохозяйственного труда. Это было сделано для того, чтобы поощрять фермеров нанимать на работу британцев, а граждан королевства поощрить работать на британских фермах.

Но этого оказалось недостаточно. ...

"Долгосрочное воздействие заключается в том, что нам придётся принимать решения об устойчивости некоторых культур. Сможем ли мы продолжать выращивать их в Великобритании? И если мы не сможем, нам придётся выйти из числа их производителей, и на пачках больше не будет фигурировать наш британский флаг Юнион Джек", - говорит Джулиан Маркс, глава BARFOOTS OF BOTLEY.

Производство продуктов питания переживает кризис: работников найти сложно, и они обходятся дороже. Это означает, что британские фермы станут производить меньше, а урожай останется гнить на корню.