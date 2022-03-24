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мир

Срочная помощь странам ЕС, принимающим украинских беженцев

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Женщины и дети ждут транспорта в польском Пшемысле
Женщины и дети ждут транспорта в польском Пшемысле   -   Авторское право  AP Photo/Sergei Grits

Еврокомиссия выделит 3,4 млрд евро на срочную помощь станам ЕС, которые принимают украинских беженцев. Средства будут направлены на обеспечение эффективного доступа беженцев к их правам на образование, здравоохранение, жилье, работу и уход за детьми.

Предложение должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. В Брюсселе заявляют, что происходящее стало худшим гуманитарным кризисом в истории Европы на протяжении десятилетий.

По данным ООН, с начала боевых действий более 3,6 млн человек покинули Украину в поисках безопасности, в основном это женщины и дети. Большинство — более двух миллионов — прибыли в Польшу.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас поблагодарил гражданское общество, он также заявил: "Мы наблюдаем огромную поддержку отовсюду в Евросоюзе, но эта модель не будет устойчива в долгосрочной перспективе и без поддержки с нашей стороны. Поэтому мы хотим запустить инициативу под названием "Безопасные дома" и рассмотреть наши возможности по взаимодействию с частным сектором, создать новые, инновационные партнерские связи на локальном, национальном и общеевропейском уровне, чтобы поддержать тех европейцев, которые предоставляют свои дома беженцам".

Предлагаемые меры будут включать разработку процедур по безопасной транспортировке детей, прибывающих без сопровождения взрослых — на фоне сообщений об активизации преступных сообществ на границе.

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