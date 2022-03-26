Помочь беженцам всем миром

Помочь беженцам всем миромКомментарии
Их 134. Они прилетели во Франкфурт из Молдавии. Это первая группа из примерно 2500 украинских беженцев, которых согласилась принять Германия из бывшей советской республики.
По последним данным, в Молдавию с Украины бежали свыше 379 тысяч человек. Для них по всей Европе организованы 14 тысяч мест.
По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, "воздушный мост" из Молдавии - "самый важный шаг" в оказании помощи стране справиться с наплывом беженцев.
За три недели в Польшу прибыло более двух миллионов человек. Пограничный пункт Медыка многолюден, как никогда.
Агентство ООН по делам беженцев работает здесь бок о бок с местными властями и волонтерами, чтобы обеспечить максимальную поддержку людям - в том числе с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем.
Три раза в неделю из Германии на Украину отправляется грузовой состав с гуманитарной помощью от населения.
Все это предназначено тем, кто находится в центрах для перемещенных лиц, и тем, кто продолжает прятаться в бомбоубежищах в зоне боевых действий.
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