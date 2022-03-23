Больных детей эвакуируют с Украины

Страдающих от рака украинских детей принимают во Франции. Здесь они смогут продолжить лечение ставшее невозможным на родине. В результате бомбежек и обстрелов на Украине уже разрушено порядка 150 больниц.

Мать девочки, больной раком:

Я очень рада, что ее будут лечить здесь, потому что на Украине в настоящее время нет места для получения лечения.

На сегодняшний день, 20 больных раком украинских детей распределены по французским больницам. Клиника Нанси приняла четырех маленьких пациентов, самому младшему из которых, всего четыре года.

- Рак основное заболевание у детей старше одного года. Это чрезвычайно серьезное заболевание. Нам очень важно заботиться о детях, которые страдают и от войны, и от отсутствия лечения. Паскаль Шатанье, руководитель онкологического отделения

По данным медиков, около тысячи пятисот детей проходят лечение от рака на Украине. Для продолжения терапии, всех их пытаются эвакуировать за пределы страны охваченной войной. В ближайшие недели Франция собирается принять и других больных детей.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.