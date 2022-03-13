"Закройте небо!": украинские беженцы выходят на демонстрации в Кракове

Каждый день в историческом центре Кракова украинские беженцы проводят демонстрации с призывом закрыть небо для российской военной авиации. В Польшу в поисках безопасности прибыли уже свыше 1,6 млн человек, в основном это женщины с детьми. В субботу к акции присоединились воспитанники детского дома, подвергшегося авиаудару в Харькове.

Беженки рассказывают, что на Украине остались их мужья и братья, которые противостоят российскому вторжению.

"Помогите нам спасти жизни наших детей и женщин. Помогать защитить всю Европу, потому что это война против человечества, война против всей жизни во всем мире", — говорит Александра из Киева.

"Если мы сейчас не приложим усилия, то Польша и другие страны будут следующими", — выступает Мия из Киева. "Украинских детей убивают из-за глупости Путина. Мы можем закрыть небо. НАТО, можем закрыть небо. Они убивают столько людей. В моей стране ведут геноцид. Для этого нет причин", — говорит она.

"Турецкий президент Эрдоган не боится посылать на Украину беспилотники. Почему демократии боятся это сделать? Все эти большие мощные государства с военным бюджетом, в несколько раз больше, чем Россия и Беларусь вместе, они боятся действовать! Им просто не хватает силы воли", — говорит Адриан.

Собравшиеся призвали жителей всех стран мира помочь им остановить войну на Украине.

"Пожалуйста, мы просим весь мир, не молчите, пожалуйста, помогите, нам нужна ваша помощь! Я обращаюсь ко всем — к Байдену, Макрону, Джонсону и ко всем всем людям. Хочу вас всем сказать: если вы не остановите Путина, то кровь украинцев будет на ваши руках".