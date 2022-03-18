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Норвегия

Больных раком украинских детей приняла польская больница

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 Euronews
Больных раком украинских детей приняла польская больница
Авторское право  AP

Будь то мирное, или военное время, больным детям необходимо обеспечивать лечение. В разгар боевых действий оказаться в специализированной больнице непросто. Клиника в Бохенец (Польша) - первая остановка для детей-беженцев, страдающих раком или заболеваниями крови. Именно сюда направляются те, кто не может получать назначенное лечение.

"Мы вчера приехали из Львова. У нас там, вы знаете, война. У нас больной ребенок. У нее лейкемия. Нам поставили такой диагноз, что у нас уже нет шансов ни на что", - говорит Надя (у нее больная внучка).

Вместо того, чтобы проходить лечение в медицинских учреждениях, многие больные украинские дети проводят дни в убежищах.

Анна, мама Любы: "У нас там осталось много больных детей. Потому что мамы (детей) очень волновались и не хотели уезжать в неизвестность. Вот они и остались".

Для реализации этого проекта объединились детские врачи, Польский фонд и американская больница. Поток людей не иссякает.

Марта Салек, врач, St. Jude Children's Research Hospital: "Мы принимаем большое число пациентов, конвои, которые прибывают из Львова по гуманитарным коридорам. Иногда к нам приезжает транспорт только с двадцатью больными, но мы можем можем принимать до 70 пациентов одновременно и даже больше".

По прибытии в клинику и в зависимости от состояния здоровья, дети размещаются в 200 центрах 28 стран, участвующих в этой инициативе.