Бизнес на войне

Огромный торговый центр в Киеве был разрушен российской ракетой, в результате чего погибло несколько человек. Здание превратилось в пепел, а вместе с ним и несколько магазинов, в том числе Leroy-Merlin.

Эта французская сеть магазинов товаров по ремонту подверглась критике за отказ прекратить торговлю в России.

Украинский депутат Алексей Гончаренко записал себя на видео на фоне обломков, чтобы "попытаться вынудить компании не платить налоги в России, поддерживая тем самым войну".

На украинском аккаунте компании в Instagram сотрудники запустили петицию, призывающую "остановить продажи в России".

Однако Leroy-Merlin сохраняет полнейшее молчание. Ее собственник, «Ассоциация семьи Мюлье», владеет многими торговыми марками, включая супермаркеты Auchan, которые хорошо зарекомендовали себя в России.

Следует отметить, что Франция является ведущим иностранным работодателем на территории Российской федерации

Были отмечены и другие компании. Sanofi, Danone и Renault. В социальных сетях слышны призывы к их бойкоту.

Особенно сильное давление оказывается на Totalenergie.

"Total вносит лепту в финансирование военной машины Кремля", - заявил несколько дней назад европейский депутат Рафаэль Глаксманн.

Сегодня генеральный директор французского нефтегазового гиганта заявил, что он не может обойтись без российского газа, но обязался прекратить закупки российских нефтепродуктов не не позднее конца года.