Массовый исход бизнеса из России

Американский производитель Apple объявил о прекращении продажи своих устройств на территории России. Ограничена работа платежной системы Apple Pay, официальный сайт закрыт — компания ушла с российского рынка в ответ на военное вторжение на Украину. В Apple говорят о временном решении, но не могут предсказать как долго оно будет действовать.

Список каждый день пополняется: HP, Ericson, Nokia, Dell и другие технологические компании прекращают поставки в Россию.

Главный аналитик CCS Insight Бен Вуд в комментарии телеканалу Euronews заявил:

"Сейчас будет интересно увидеть, заполнят ли китайские производители нишу, освободившуюся после Apple и других брендов бытовой электроники. Мы пока не знаем как все это будет происходит и каким будет отношения Китая к санкциям, но я думаю, что все больше китайских брендов будут усиливать свое присутствие на российском рынке".

Из-за экономических санкций транспортный гигант Maersk приостановил прием заказов на грузовые перевозки в Россию и из нее. Решения не распространяется на доставку товаров первой необходимости и гуманитарные грузы. Французская компания TotalEnergies объявила о прекращении инвестиций в новые проекты в России. Цены на автомобили растут — об уходе с российского рынка сообщили уже несколько крупных автопроизводителей, Gприостанавливаются отгрузки новых машины и заводы сокращают производство из-за нехватки комплектующих.

Американский производитель Boeing присоединился к европейскому Airbus и прекращает поставки запчастей и техобслуживания.

Многие экономические эксперты говорят, что Россия превращается инвестиционную пустыню.