Война на Украине: бои в Мариуполе, эвакуация мирного населения

Российские военные продвинулись вглубь осажденного украинского города Мариуполя, где в результате тяжелых боев был закрыт крупный в металлургический завод. Мариуполь превратился в руины.

Это спутниковые снимки Донецкого драматического театра в центре Мариуполя после обстрела российской авиацией. В тот момент в подвалах здания находились более тысячи человек. Россия отрицает нанесение удара по театру и утверждает, что его подорвали.

Украинский Генштаб заявляет, что российским войскам не удалось окружить Киев. Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что побывал на окраине города и объехал блокпосты на въездах в Киев. "Территориальная оборона держит рубежи Киева. Бойцы - опытные, решительные, готовые защитить столицу", - сказал Кличко.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в субботу из 10 гуманитарных коридоров сработало восемь. С их помощью были эвакуированы более 6,6 тыс. мирных жителей. По словам Верещук, из Мариуполя были вывезены 4 128 человек, из которых 1 172 - дети.

По данным ООН, Украину покинули свыше трех миллионов 200 тысяч человек. Шесть с половиной миллионов стали перемещенными лицами внутри страны.