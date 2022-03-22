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мир

К удару по ТЦ в Киеве привёл пост в соцсети

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Разрушенный в результате российского удара торговый центр в Киеве
Разрушенный в результате российского удара торговый центр в Киеве   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Минобороны России опубликовало кадры аэрофотосъемки, на которых, по его утверждению, видно, как украинские военные якобы используют территорию неработающего киевского торгового центра для размещения батареи реактивных систем залпового огня и хранения боеприпасов.

Российский удар по центру был нанесен высокоточным оружием большой дальности поздно вечером в воскресенье. Погибли восемь человек.

Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации, нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем
Игорь Конашенков.
официальный представитель Минобороны России

По информации украинских СМИ, данные о локации Россия могла получить из публикации в одной из соцсетей.

Накануне СБУ опубликовала кадры задержания и признания пользователя, разместившего видео местонахождения украинской военной техники в районе торгового центра.

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила видео, на котором саперы собирают неразорвавшиеся снаряды в Чернигове, расположенном примерно в 130 километрах к северу от Киева.

С начала военных действий вооруженным силам Украины удается удерживать контроль над городом.