Минобороны России опубликовало кадры аэрофотосъемки, на которых, по его утверждению, видно, как украинские военные якобы используют территорию неработающего киевского торгового центра для размещения батареи реактивных систем залпового огня и хранения боеприпасов.

Российский удар по центру был нанесен высокоточным оружием большой дальности поздно вечером в воскресенье. Погибли восемь человек.

Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации, нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем Игорь Конашенков. официальный представитель Минобороны России

По информации украинских СМИ, данные о локации Россия могла получить из публикации в одной из соцсетей.

Накануне СБУ опубликовала кадры задержания и признания пользователя, разместившего видео местонахождения украинской военной техники в районе торгового центра.

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила видео, на котором саперы собирают неразорвавшиеся снаряды в Чернигове, расположенном примерно в 130 километрах к северу от Киева.

С начала военных действий вооруженным силам Украины удается удерживать контроль над городом.