Реформа римской курии: больше миссионерства и представительства женщин и мирян

Реформа в Ватикане: дикастерии или ведомства главного административного органа Святого Престола теперь смогут возглавлять женщины и миряне.

Папа римский Франциск опубликовал новый текст апостольской конституции Praedicate evangelium ("Гласите Евангелие"), заменяющий предыдущий акт авторства Иоанна Павла Второго.

Среди приоритетов, обозначенных Франциском: миссионерство, борьба с сексуальными преступлениями и большая финансовая прозрачность.