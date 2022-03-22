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мир

Реформа римской курии: больше миссионерства и представительства женщин и мирян

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 Alexander Kazakevich
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Папа римский Франциск читает молитву Angelus Dei ("Ангел Господень"), площадь Святого Петра
Папа римский Франциск читает молитву Angelus Dei ("Ангел Господень"), площадь Святого Петра   -   Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Реформа в Ватикане: дикастерии или ведомства главного административного органа Святого Престола теперь смогут возглавлять женщины и миряне.

Папа римский Франциск опубликовал новый текст апостольской конституции Praedicate evangelium ("Гласите Евангелие"), заменяющий предыдущий акт авторства Иоанна Павла Второго.

Среди приоритетов, обозначенных Франциском: миссионерство, борьба с сексуальными преступлениями и большая финансовая прозрачность.