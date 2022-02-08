Почётный папа кается и просит прощения

Почётный папа римский Бенедикт XVI кается и просит прощения за своё — косвенное — участие в скандале, связанном с сексуальными домогательствами в католической церкви. Через своего секретаря он обратился к верующим с соответствующим письмом.

Ранее были опубликованы результаты расследования, которое юридическая контора из Германии вела по заказу католической церкви, изучая документы конца 70-х годов, когда Йозеф Ратцингер был архиепископом Мюнхена. В этот период следователи нашли по меньшей мере четыре случая надругательств священников над детьми, и в разбирательстве всех четырёх участвовал архиепископ. Бенедикта уже ранее обвиняли в том, что он знал о подобном, но бездействовал.

Почётный папа составил ответ, в котором заявил, что заседания были посвящены переводу священников в другие епархии; но ему, по его словам, не докладывали об истинных причинах смены места служения.