Папа римский напомнил об истинном смысле священства

Папа Франциск открыл в Ватикане трехдневную международную конференцию. Одна из главных тем симпозиума - будущее католического духовенства. Выступая перед собравшимися, понтифик сказал, что безбрачие священников - это дар церкви. Высказывания Папы прозвучали на фоне заявлений некоторых европейских епископов о своей готовности смягчить требование целибата для священников. В своей речи Франциск не стал упоминать о скандалах, разразившихся в лоне католической церкви. Папа высказался против искажения истинного смысла священства, которое, по его словам, заключается в служении, а не желании властвовать.

Франциск, папа римский: "Искажение (смысла) призвания священнослужителя происходит всякий раз, когда мы забываем, что жизнь духовного лица принадлежит другим — Господу и людям, которых Он нам доверил". Понтифик осудил дух клерикализма в среде католических священников, поскольку он искажает их миссию".

В преддверии конференции в Ватикане защитники жертв сексуального насилия, потребовали открыть церковные архивы и провести независимое расследование по фактам сокрытия подобных случаев в Италии. Активисты надеются на то, что потерпевшим будет возмещен ущерб, а виновных привлекут к ответственности.