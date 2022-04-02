Папа Франциск не исключил поездки в Киев и резко осудил происходящее на Украине

Папа римский Франциск не исключает своей поездки в Киев. Об этом по дороге на Мальту он сообщил журналистам.

На вопрос одного из них о том, планирует ли он визит в украинскую столицу, понтифик ответил: "Да, такое предложение рассматривается"

Ранее сообщалось, что Франциск получал письма с приглашениями в Киев, в том числе от мэра Виталия Кличко. Кроме того, в РПЦ сообщили, что ведется подготовка встречи папы с патриархом Кириллом.

После прибытия на Мальту, понтифик впервые в резкой форме осудил военные действия на Украине, не упоминая при этом имен и стран. В частности, он сказал:

"В очередной раз некий правитель, к сожалению, увязший в анахроничных претензиях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, __которое либо будет общим, либо его не будет вовсе".

Франциск неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине, осуждал происходящее там, призывал к дипломатическому урегулированию, а также выражал поддержку беженцам.

В частности, Ватикан принял на лечение тяжело больных украинских детей.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.