Более 3,5 миллионов украинцев в изгнании

По последним данным ООН, в результате российского вторжения Украину покинули более 3,5 миллионов человек, большинство из которых женщины и дети. В Верховном комиссариате по делам беженцев отмечают, что подобное число перемещённых лиц стало рекордным в Европе после Второй мировой войны.

Наталья Шабадаш, жительница Николаева: "Мы уехали, когда начались бомбардировки, нам пришлось покинуть наш дом. В пятистах метрах от нас взорвалась ракета системы "Смерч". Было очень страшно, поэтому мы решили уехать, а мой муж остался".

60% от всех спасающихся от войны украинцев приняла Польша: в страну въехали 2 113 554 человека. Помимо Польши в первой пятерке принимающих стран также Румыния (543 308), Молдавия (367 913), Венгрия (317 863) и Словакия (253 592).

В Россию прибыли более 250 тысяч беженцев, в том числе 50 тысяч жителей Донбасса, которые пересекли границу во время эскалации с 21 по 23 февраля.

Редактор Новой газеты Дмитрий Муратов объявил о своём намерении выставить на аукцион Нобелевскую Медаль премии мира. Вырученные средства будут направлены на помощь украинским беженцам. Журналист и общественный деятель также призвал читателей "_поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем _[...], что имеет цену для других".

Страны ЕС координируют усилия по устройству украинских детей в свои образовательные учреждения.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) также призвали обеспечить защиту детей, покинувших Украину без сопровождения взрослых.

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