Ежедневные попытки эвакуации из зоны боевых действий

Более 20 автобусов попытались в понедельник вывезти по эвакуционным коридорам в Запорожье мирных жителей из осажденного Мариуполя. Украинские СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что автобусы и автомобили были обстреляны российскими войсками, пострадали дети.

Десятки тысяч людей остаются в городе без воды и электричества. В минобороны РФ сообщили, что в Россию эвакуированы 62 тысяч жителей Мариуполя.

С начала российского вторжения на Украину вернулись почти 400 тысяч граждан, около 80% из них – мужчины. В Харькове сотни солдат и волонтеров готовят оборону. Украинский военный рассказывает, что избежал обстрела: "Сначала было страшно, звук был оглушительный, но подвал меня защитил. Не могу словами описать свои чувства и страх, который испытываю за семью".

Харьков подвергается обстрелам уже несколько недель, но российские войска не смогли полностью окружить город.

Миноброны РФ распространило видеокадры с тем, как российские военные раздают гуманитарную помощь жителям населенного пункта Балаклея в Харьковской области.

Накануне власти Украины заявили, что российские войска захватили гуманитарный конвой, направлявшийся в Волчанск.

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