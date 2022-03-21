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Украина

Ежедневные попытки эвакуации из зоны боевых действий

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Эвакуация из населенного пункта Бровары 20 марта
Эвакуация из населенного пункта Бровары 20 марта   -   Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Более 20 автобусов попытались в понедельник вывезти по эвакуционным коридорам в Запорожье мирных жителей из осажденного Мариуполя. Украинские СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что автобусы и автомобили были обстреляны российскими войсками, пострадали дети.

Десятки тысяч людей остаются в городе без воды и электричества. В минобороны РФ сообщили, что в Россию эвакуированы 62 тысяч жителей Мариуполя.

С начала российского вторжения на Украину вернулись почти 400 тысяч граждан, около 80% из них – мужчины. В Харькове сотни солдат и волонтеров готовят оборону. Украинский военный рассказывает, что избежал обстрела: "Сначала было страшно, звук был оглушительный, но подвал меня защитил. Не могу словами описать свои чувства и страх, который испытываю за семью".

Харьков подвергается обстрелам уже несколько недель, но российские войска не смогли полностью окружить город.

Миноброны РФ распространило видеокадры с тем, как российские военные раздают гуманитарную помощь жителям населенного пункта Балаклея в Харьковской области.

Накануне власти Украины заявили, что российские войска захватили гуманитарный конвой, направлявшийся в Волчанск.

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