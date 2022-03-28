Наглядно о войне: обновлённая карта боевых действий на Украине

В то время как представители Украины и России готовятся к новому раунду переговоров, мы предоставим вам последние данные о ситуации на местах от Института по изучению войны.

Давайте посмотрим на обновленную карту.

Обновленная карта военных действий на Украине Euronews

Красным отмечены украинские территории, находящиеся под контролем России.

Синим - заявленные Украиной контрнаступления в направлении Николаева, Киева и западнее столицы.

Зеленые точки - вы видите их на севере в районе Чернигова, Сум, Харькова, Луганска и Мариуполя. Там были отмечены активные боевые действия за последние 24 часа.

Согласно минобороны Великобритании, "никаких существенных изменений в диспозиции российских сил на территории оккупированной Украины" не произошло.

Карта продвижения российский войск на Украине Euronews

А на этой карте обозначены занимаемые ими позиции и предполагаемые передвижения, в попытке добраться до центральной части страны и, в конечном итоге, украинской столицы.

Ожесточенные бои были отмечены в окрестностях столицы, в городах Буча и Ирпень.

И на карте вы видите, отмеченное красным, как российские войска стараются окружить Киев, с востока и северо-запада.

Ситуация вокруг Киева Euronews

Украинская армия в свою очередь пытается отвоевать территории, обозначенные на карте синим цветом.

Согласно вице-премьеру Украины Ирине Верещук, в понедельник гуманитарные коридоры не будут открыты.

Она написала: "Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, в целях общественной безопасности, мы не открываем сегодня гуманитарные коридоры".

Это означает, что десятки тысяч людей, которые все еще блокированы в осажденных городах Украины и остаются там уже несколько недель без электричества, еды и воды, не смогут уехать.