В Европе и США снова прошли протесты против войны на Украине

Тысячи людей собрались в центре Берна. В их числе посол Украины в Швейцарии и президент Швейцарской Конфедерации. На больших экранах транслировалось обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал швейцарские банки заморозить счета тех, кто причастен к развязыванию войны против Украины.

"Мы едины!", "Мы вместе!", - скандировала толпа.

Сотни демонстрантов с украинскими флагами прошли маршем по улицам Хельсинки - от площади Наринкка до Сенатской площади, расположенной в центре города. Люди держали в руках плакаты "Поддержим Украину. Сохраним мир в Европе". Это уже четвертая по счету манифестация, созванная Ассоциацией украинцев в Финляндии.

Антивоенная акция прошла и в Париже. Во столице Франции манифестация состоялась на Площади Республики. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку Украины и требовали прекратить российское вторжение, которое продолжается вот уже трех недель. За это время из-за боевых действий страну покинули более трех миллионов человек.

В Нью-Йорке "Марш матерей в поддержку Украины" собрал сотни людей. На фоне продолжающихся боевых действий на Украине Европейская комиссия предупредила об угрозе голода в этой стране.