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Польша

В Варшаве прошёл пикет в защиту арестованных лидеров профсоюзов Беларуси

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Пикет профсоюзных активистов у посольства Беларуси в Варшаве
Пикет профсоюзных активистов у посольства Беларуси в Варшаве   -   Авторское право  скриншот из видео PLTVP через EBU

Профсоюзные активисты, бежавшие от репрессий режима Александра Лукашенко, провели пикет у стен белорусского посольства в Варшаве.

Протестующие держали в руках фотографии своих товарищей, преследуемых и арестованных у себя на родине. Среди участников акции лидер стачкома "Гродно Азота", бежавший из страны в августе 2020 года.

Юрий Рововой, лидер стачкома "Гродно Азота":

— Профсоюзным деятелям, чьи фотографии находятся в наших руках, грозит несколько лет заключения за государственную измену, хотя они лишь помогали репрессированным рабочим.

Матеуш Шиманский, польский профсоюз "Солидарность":

— Весь профсоюзный мир потрясен тем, что происходит в Беларуси, и мы тоже не можем остаться в стороне".

Dziś o 12:00 pod ambasadą Białorusi w Warszawie odbyła się manifestacja związkowych aktywistów z Polski i Białorusi...

Posted by NSZZ Solidarność on Wednesday, June 8, 2022

Участники пикета отметили, что на фоне войны в Украине нельзя забывать и о масштабных репрессиях в Беларуси.

По словам протестующих, в конце апреля были арестованы более двадцати лидеров и членов Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Комитет Международной конференции труда призвал белорусское правительство немедленно восстановить полное соблюдение прав и свобод трудящихся.

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