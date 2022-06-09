В Варшаве прошёл пикет в защиту арестованных лидеров профсоюзов Беларуси

В Варшаве прошёл пикет в защиту арестованных лидеров профсоюзов БеларусиКомментарии
Профсоюзные активисты, бежавшие от репрессий режима Александра Лукашенко, провели пикет у стен белорусского посольства в Варшаве.
Протестующие держали в руках фотографии своих товарищей, преследуемых и арестованных у себя на родине. Среди участников акции лидер стачкома "Гродно Азота", бежавший из страны в августе 2020 года.
Юрий Рововой, лидер стачкома "Гродно Азота":
— Профсоюзным деятелям, чьи фотографии находятся в наших руках, грозит несколько лет заключения за государственную измену, хотя они лишь помогали репрессированным рабочим.
Матеуш Шиманский, польский профсоюз "Солидарность":
— Весь профсоюзный мир потрясен тем, что происходит в Беларуси, и мы тоже не можем остаться в стороне".
Участники пикета отметили, что на фоне войны в Украине нельзя забывать и о масштабных репрессиях в Беларуси.
По словам протестующих, в конце апреля были арестованы более двадцати лидеров и членов Белорусского конгресса демократических профсоюзов.
Комитет Международной конференции труда призвал белорусское правительство немедленно восстановить полное соблюдение прав и свобод трудящихся.
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