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Великобритания

2,5 года тюрьмы для Бориса Беккера

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 Кнарик Хачатрян
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Борис Беккер
Борис Беккер   -   Авторское право  Alastair Grant/ Associated Press

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер получил 2,5  года тюрьмы за финансовые преступления. Суд в Лондоне признал его виновным в незаконном переводе крупных сумм на счета третьих лиц и сокрытие активов после того, как он был объявлен банкротом. 

По данным следствия, Беккер вывел имущество на сумму в 427 тыс евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения, утаил факт владения недвижимостью в Германии и акциями корпорации Breaking Data Corp, а также скрыл кредит в 825 тыс евро от лихтенштейнского банка.

По другим 20 пунктам Беккер был оправдан. 

Победитель 6 турниров Большого шлема, двукратный обладатель кубка Дэвиса и олимпийский чемпион был признан банкротом в 2017 году из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co "Кучка анонимных банкиров и бюрократов вынудили меня объявить о банкротстве без веских на то оснований, что нанесло мне и финансовый, и репутационный ущерб", - заявил тогда бывший спортсмен.