2,5 года тюрьмы для Бориса Беккера

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за финансовые преступления. Суд в Лондоне признал его виновным в незаконном переводе крупных сумм на счета третьих лиц и сокрытие активов после того, как он был объявлен банкротом.

По данным следствия, Беккер вывел имущество на сумму в 427 тыс евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения, утаил факт владения недвижимостью в Германии и акциями корпорации Breaking Data Corp, а также скрыл кредит в 825 тыс евро от лихтенштейнского банка.

По другим 20 пунктам Беккер был оправдан.

Победитель 6 турниров Большого шлема, двукратный обладатель кубка Дэвиса и олимпийский чемпион был признан банкротом в 2017 году из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co "Кучка анонимных банкиров и бюрократов вынудили меня объявить о банкротстве без веских на то оснований, что нанесло мне и финансовый, и репутационный ущерб", - заявил тогда бывший спортсмен.